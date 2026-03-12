En medio de cuestionamientos por el reciente cambio en el Ministerio de Salud, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, defendió el nombramiento de Juan Carlos Velasco como titular del sector.

La jefa del gabinete sostuvo que el funcionario no mantiene afiliación política vigente y descartó que su designación responda a acuerdos partidarios.

La premier indicó que los integrantes del gabinete han sido elegidos por su perfil profesional y por la necesidad de responder con rapidez a los problemas de cada sector. En esa línea, explicó que el relevo en el Ministerio de Salud se realizó de inmediato tras la renuncia del anterior ministro para evitar que la gestión quede sin conducción.

Miralles también se refirió a las críticas contra el nuevo titular del sector y aseguró que cuenta con experiencia en el ámbito sanitario tanto en instituciones públicas como privadas.

Asimismo, señaló que algunas investigaciones mencionadas en su contra fueron archivadas y que ninguna tiene sentencia judicial. Añadió que, antes de asumir funciones, los ministros presentan sus declaraciones juradas y se revisan sus perfiles técnicos.