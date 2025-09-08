Mientras el sistema público de salud enfrenta una nueva crisis por falta de médicos, equipos e infraestructura, el Congreso de la República destinó S/ 9 594 875.79 para un seguro médico privado de alta cobertura que beneficia a los parlamentarios, sus cónyuges e hijos.

De acuerdo al dominical Panorama, cada congresista cuenta con una prima mensual de S/ 2 500, un plan considerado de tipo “premium” por sus coberturas y ausencia de deducibles. El beneficio se extiende a los hijos mayores de 18 hasta los 24 años. Incluso es posible incluir más de cinco dependientes en la póliza.

El informe detalla que el contrato fue adjudicado a la aseguradora Rímac Seguros, vigente desde el 1 de marzo de este 2025 hasta el 26 de julio de 2026. Fue sin concurso público, y cubre atenciones en reconocidas clínicas privadas como San Felipe, Angloamericana y Delgado Auna, además de segundas opiniones médicas en el extranjero con coberturas de hasta 35 mil dólares.

Se estima que el gasto promedio supera los 30 mil soles por persona al año, sin considerar que la población peruana vive en una realidad diferente, donde debe realizar largas colas para alcanzar una cita o pagar un poco más para una clínica privada.

La cobertura incluye hospitalización en las clínicas más exclusivas de Lima, atención en emergencias médicas al 100%, monografías, resonancias y tratamientos en los mejores centros médicos, posibilidad de acceder a una segunda opinión médica en el extranjero, en países como Estados Unidos o España.

Además, en comparación con el año anterior, el costo de este beneficio se ha incrementado en más de S/2.5 millones, al pasar de S/ 7 041 637.32 (2024) a S/ 9 594 875.79 (2025).

Al ser consultados a los padres de la patria por este seguro médico, refirieron que está más que justificado.

Pasión Dávila, congresista, respondió que están su esposa, hijos y mi madre. María del Carmen Alva sostuvo que están sus tres hijos, esposo y madre. Mientras que Américo Gonza, refirió que ha accedido a consultas ambulatorias.

CRÍTICA

El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, cuestionó la pertinencia del gasto. “¿Es correcto tener una contratación de esa cantidad con un sistema de salud colapsado o en crisis?, mencionó.