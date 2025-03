El congresista Diego Bazán negó cualquier conversación con el Ejecutivo respecto al tema de la censura contra el ministro Juan Santiváñez, y más bien aseguró que es “insostenible” su permanencia en el gabinete, y que debería renunciar por “dignidad”.

Respecto a lo dicho por el premier Gustavo Adrianzén, quien reafirmó su respaldo al ministro del Interior, y calificó como un “inmerecido acoso político” la moción de censura impulsada en el Congreso; Diego Bazán indicó: “Yo creo que el acoso que ellos refieren se terminaría con una renuncia”.

“Lamento que el señor Santivañez se preocupe más en ser escudero de la presidenta Dina Boluarte”, dijo el legislador ante los resultados negativos para hacer frente a la ola de violencia y extorsiones que golpea al país.

Ante las reuniones del ministro de Interior para frenar la moción de censura en su contra, Diego Bazán sostuvo: “lamentaría mucho que se reúna con parlamentarios para ver ello (rechazo a censura), tienen que ser reuniones para ver exclusivamente temas técnicos”.

“Indiscutiblemente se va votar desde los coordinadores parlamentarios para que no se vote a favor de la censura de un ministro, pero acá no se trata de lo que puedan o no coordinar ellos, se trata de lo que exige en el país, yo represento a una región tan convulsionada como La Libertad, sería muy irresponsable como parlamentario no votar a favor de la censura al ministro del Interior ”, aseveró.

“(Juan Santiváñez) Pidió tiempo, se dispusieron medidas en La Libertad y el señor pidió unos días para solucionar el problema, hasta ahora no ha solucionado. Yo creo que por dignidad tienen que salir ya de su cargo”, agregó.