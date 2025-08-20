El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional que ordena suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato. Señaló que, más allá de la discusión jurídica, la institución de la presidencia debe ser protegida en un Estado democrático.

“Lo más importante y destacable aquí es que se ha dicho lo siguiente: en un estado democrático, constitucional y de derecho, la separación de poderes es fundamental para la convivencia de las instituciones”, expresó para Agencia Andina.

Luego continuó con: “la importancia de esta sentencia es que señala cuál es el procedimiento para investigar al presidente de la República, quien quiera que sea”.

Arana agregó que el Tribunal Constitucional determinó que el Ministerio Público había excedido sus funciones en las pesquisas contra Boluarte. En esa línea, sostuvo que “todo el accionar anterior (de la Fiscalía) no ha tenido el atributo de legalidad, de legitimidad y mucho menos ha contribuido a sostener la democracia en nuestro país”.