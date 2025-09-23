Dina Boluarte defendió en la Asamblea General de la ONU el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuestionando lo que calificó como intentos de presentarlos como responsables de violaciones a los derechos humanos.

“El relato que se ha querido imponer es una mentira flagrante. Las fuerzas armadas y policiales (que defendieron la vida y la libertad de los peruanos) son acusados de violar los derechos humanos, convirtiendo así [a] los héroes defensores de la vida, la democracia y la libertad en victimarios y los terroristas en víctimas”, expresó Boluarte.

La mandataria también alertó sobre los peligros de las ideologías de odio y llamó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante. Enfatizó que la ONU debe estar “más atenta” para impedir nuevos genocidios y rechazó las guerras justificadas en relatos falsos, subrayando que “no es aceptable la matanza de civiles” ni el uso de personas como rehenes.

Dina Boluarte defendió en la ONU la legitimidad de su gobierno

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Dina Boluarte señaló que su llegada al cargo fue resultado de un mandato constitucional, tras el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Indicó que su deber fue preservar el equilibrio de poderes y evitar una ruptura institucional.

Boluarte afirmó que “la mentira trastocada en verdad y la verdad en mentira son herramientas de proyectos antidemocráticos que promueven odio y violencia”. Añadió que se han difundido versiones en las que se presenta al responsable del golpe como víctima, mientras a ella se le ha calificado como “golpista” o “usurpadora”.

La mandataria advirtió que los proyectos autoritarios recurren a discursos falsos y polarizantes para alcanzar el poder, afectando la institucionalidad democrática y las libertades.

En su mensaje, también condenó el terrorismo que azotó al país por más de dos décadas y que dejó más de 70 mil muertos. Rechazó que se intente presentar a los terroristas como víctimas y a las Fuerzas Armadas como responsables de los crímenes cometidos en esa época.

“En el Perú hemos sufrido más de 20 años de un terrorismo mesiánico, dogmático, violento y genocida que le costó la vida a más de 70 mil peruanos. El terrorista odia las elecciones y el derecho ciudadano a elegir y a ser elegido. Cuando participa lo hace para destruir la democracia desde adentro”, expresó Boluarte.