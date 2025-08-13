La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, promulgó la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Durante su discurso, la mandataria enfatizó que esta norma debe ser vista como un símbolo de reconciliación nacional.

“Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo, es momento de voltear la página y cerrar este capítulo nefasto y sangriento que significó el terrorismo. Hoy el Perú es un país diferente, un país en desarrollo y en firme crecimiento. Nos hemos levantado con dignidad de décadas de sufrimiento”, afirmó.

La ley, aprobada recientemente por el Congreso, beneficiará a quienes no cuenten con sentencia firme y que hayan sido denunciados, investigados o procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo.

TE PUEDE INTERESAR