El vacado expresidente Martín Vizcarra afronta hoy una diligencia judicial decisiva, la que podría enviarlo a prisión preventiva por seis meses o mantenerlo en comparecencia simple.

Desde las 9:30 a. m., la Corte Superior Nacional, en la persona del juez Jorge Chávez Tamariz, evaluará la petición del Ministerio Público representado por el fiscal Germán Juárez Atoche.

Si el Poder Judicial (PJ) acoge esta vez la solicitud del Ministerio Público, Vizcarra será el quinto expresidente de la República en ser confinado al penal de Barbadillo, ubicado en Ate, después de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

El último lunes, Vizcarra buscó darse un baño de “patriotismo” en la isla de Chinería, distrito de Santa Rosa, Loreto. Sus colaboradores organizaron allí a un pequeño grupo de personas, la mayoría niños, con banderas partidarias, a la manera de una “portátil”.

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, pretende conseguir que se varíe la actual comparecencia simple (sin restricciones) a seis meses de prisión preventiva.

El Ministerio Público argumenta que este es el tiempo necesario para el dictado de la sentencia y garantizar que el acusado esté físicamente al alcance de la justicia.

El exmandatario enfrenta una posible condena de 15 años de prisión, tiempo que propone la Fiscalía.

El caso, denominado Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, está en fase de juicio oral.

A Vizcarra se le acusa de haber recibido sobornos de 2.3 millones de soles de las constructoras Obrainsa e ICCGSA cuando era gobernador de Moquegua.