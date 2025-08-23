La presidenta Dina Boluarte tomó juramento este sábado a tres nuevos integrantes del Gabinete Arana. Juan José Santiváñez asumió el Ministerio de Justicia, Fanny Montellanos pasó a dirigir el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mientras que Ana Peña Cardoza juró como titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El nombramiento de Santiváñez marca su retorno al Ejecutivo, luego de haber encabezado el Ministerio del Interior hasta marzo pasado.
Con los cambios, así queda conformado el Gabinete Arana:
- Eduardo Arana: Presidente del Consejo de Ministros
- Elmer Schialer Salcedo: Ministro de Relaciones Exteriores
- Walter Enrique Astudillo Chávez: Ministro de Defensa
- Raúl Pérez Reyes Espejo: Ministro de Economía y Finanzas
- Ángel Manero Campos: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
- César Vásquez Sánchez: Ministro de Salud
- Morgan Quero: Ministro de Educación
- Carlos Malaver: Ministro del Interior
- Juan José Santiváñez: Ministro de Justicia
- Fanny Montellanos: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
- Ana Peña Cardoza: Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Daniel Maurate: Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
- Sergio González Guerrero: Ministro de la Producción
- Úrsula Desilú León Chempén: Ministra de Comercio Exterior y Turismo
- Jorge Luis Montero: Ministro de Energía y Minas
- César Sandoval: Ministro de Transportes y Comunicaciones
- Durich Francisco Whittembury Talledo: Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Juan Carlos Castro Vargas: Ministro del Ambiente
- Fabricio Alfredo Valencia Gibaja: Ministro de Cultur
