La presidenta Dina Boluarte fue recibida en audiencia por el emperador Naruhito en el Palacio Imperial de Japón, donde dialogaron sobre la tradición cultural que une a ambos países y la voluntad de fortalecer sus lazos de amistad. La reunión formó parte de la agenda oficial de la mandataria en el país asiático.

El canciller Elmer Schialer resaltó que este tipo de encuentros no es común para líderes latinoamericanos. “Son muy pocos los mandatarios, y sobre todo latinoamericanos, que han tenido ese tratamiento, algo que nosotros valoramos mucho”, expresó.

El último contacto oficial entre la familia imperial japonesa y el Perú ocurrió en noviembre de 2023, cuando la princesa Kako visitó Lima por el 150° aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Horas antes, Boluarte también sostuvo una reunión con el primer ministro Shigeru Ishiba. Ambos coincidieron en ampliar la cooperación empresarial en sectores clave como infraestructura, energía, transporte y medio ambiente.