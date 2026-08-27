El diputado Ángel Meneses, de Ahora Nación, presentó un proyecto de ley orientado a garantizar que niñas, niños y adolescentes con extraedad, atraso escolar, ingreso tardío o interrupciones en sus estudios puedan continuar su formación educativa.

Cabe mencionar que la propuesta busca que estas circunstancias no se conviertan en obstáculos para acceder o permanecer en el sistema.

De acuerdo con la iniciativa, los colegios públicos y privados no podrán negar, restringir ni condicionar la matrícula o continuidad de un estudiante únicamente por su edad o retraso escolar. La ubicación deberá considerar su trayectoria educativa, una evaluación pedagógica y las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, tomando en cuenta el interés superior del niño.

El proyecto también apunta a prevenir el abandono y la exclusión educativa de escolares afectados por circunstancias como pobreza, ruralidad, migración, violencia, problemas de salud, discapacidad, dificultades de aprendizaje, desplazamientos o responsabilidades familiares. La propuesta sostiene que estas situaciones pueden alterar el desarrollo regular de la escolaridad.

La exposición de motivos plantea que los estudiantes que retoman sus estudios no deberían verse obligados a permanecer fuera del sistema ni regresar necesariamente a un grado que no corresponda con sus conocimientos adquiridos.