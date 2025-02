El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, indicó que la principal razón detrás de protesta anunciada para este jueves 6 de febrero, es la creciente ola de inseguridad ciudadana y asesinatos de transportistas, a manos de bandas criminales.

Indicó en Canal N que la imparable ola de criminalidad tiene en vilo a la ciudadana, generando mayor preocupación principalmente en transporte.

Martín Valeriano precisó que los transportistas exigen una mayor protección y medidas efectivas al gobierno de Dina Boluarte, pues hasta la fecha las acciones del ministro de Interior, José Santiváñez, y la estrategia de seguridad implementada no han tenido resultados concretos ni satisfactorios.

Subrayó que la principal demanda es la derogación de la Ley 32108 , pues según los transportistas ha contribuido al incremento de la inseguridad en el país. Asimismo, los transportistas solicitan una reestructuración de la Policía Nacional del Perú y la salida del titular del Mininter, Juan Santiváñez.

Si bien algunos gremios de su sector no participarán en el paro, Martín Valeriano aseveró que la primordial motivación de esta medida de lucha es la defensa la vida y la seguridad, y no intereses políticos. “ Acá no hay tinte político, la plataforma es la inseguridad”, sostuvo.

Detalló que el paro de los transportistas se desarrollarán en Lima y Callao de forma pacífica, y que si no son escuchados por el gobierno, podrían ir a una protesta nacional.

