Edith Pariona Valer es licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional de Cajamarca y cuenta con estudios de maestría en Gerencia de Servicios de Salud.

En el ámbito público, se desempeñó como directora ejecutiva en el área de telesalud del Ministerio de Salud entre 2021 y 2023.

En el marco de la recomposición del gabinete ministerial, el presidente José María Balcázar Zelada tomó juramento este martes a Pariona Valer como nueva titular del Ministerio de la Mujer, en reemplazo de Hary Izarra.

Este cambio se produce luego de la renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros. En su carta dirigida al mandatario, la exjefa del gabinete señaló que su decisión respondía a “en atención a la solicitud”.