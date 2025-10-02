El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, destacó que la visita de una delegación ministerial a San Antonio de El Estrecho, en el Putumayo (Loreto), buscó reforzar la presencia del Estado en la zona fronteriza y atender necesidades históricamente desatendidas.

Durante la reunión se anunciaron proyectos de electrificación rural por más de 40 millones de soles que beneficiarán a más de 100 comunidades, así como la implementación de aulas digitales en favor de estudiantes de la región.

El ministro del Interior también verificó la capacidad de respuesta en materia de seguridad y se ratificó el trabajo coordinado con el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal.

Arana informó, además, que el Aeropuerto de Jaén iniciará operaciones con la próxima venta de boletos y que se instalará una torre de control en Caballococha, lo que permitirá reforzar la seguridad de vuelos internacionales hacia localidades fronterizas como Santa Rosa y Mariscal Cáceres.