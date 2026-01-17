El presidente de la República, José Jerí, encabezó una actividad oficial en el patio de honor de Palacio de Gobierno junto a todos los ministros de Estado, incluido el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, horas antes de la sesión solemne por el aniversario de Lima.

Las imágenes del recorrido fueron difundidas en las cuentas oficiales de la Presidencia en X y TikTok, donde se resaltó la presencia conjunta del mandatario y del jefe del gabinete como parte de un mensaje institucional.

En una de las publicaciones, Presidencia señaló “¡Unidos más firmes que nunca!”, en respuesta a las versiones que apuntaban a un posible distanciamiento interno tras una reunión de Jerí con un empresario chino.

En paralelo, desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, solicitó información al Ejecutivo sobre una reunión sostenida entre el jefe del gabinete y un empresario chino, pedido que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial.