El Gobierno formalizó la designación de Manuel Alberto Balladares Ramírez como nuevo Superintendente Nacional de Migraciones, puesto de confianza encargado de dirigir la entidad.

La decisión aparece en la Resolución Suprema N.º 360-2025-IN, difundida en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial.

Según lo indicado en la norma, el nombramiento se realiza conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y al marco que regula la designación de funcionarios de libre remoción.

El nuevo superintendente cuenta con trayectoria en el sector público como docente universitario, exvocal del Consejo de Minería, exmagistrado de la Sociedad Civil ante la OCMA y exsuperintendente nacional de Sucamec, entre otras responsabilidades desarrolladas en años previos.

En la misma edición se difundió la Resolución Suprema N.º 359-2025-IN, que acepta la renuncia de Armando Benjamín García Chunga al cargo de Superintendente Nacional de Migraciones, “dándosele las gracias por los servicios prestados”.