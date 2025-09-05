El Poder Ejecutivo oficializó el reglamento de la Ley N.º 32123, que establece la modernización del sistema previsional peruano. La norma fue publicada mediante decreto supremo en el diario oficial El Peruano y marca el inicio de la implementación del Sistema Integral Previsional.

Este nuevo sistema incorpora a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), al Sistema Privado de Pensiones (AFP) y a entidades del sector público y privado, con el objetivo de lograr una gestión más unificada, sostenible y accesible para los afiliados.

El reglamento dispone que los afiliados podrán trasladarse libremente entre la ONP y las AFP, además de autorizar el ingreso de nuevos gestores de fondos de pensiones, siempre que cumplan con estándares de eficiencia y competencia.

Entre las principales modificaciones, se establece la afiliación obligatoria desde los 18 años, el impulso al ahorro voluntario con aportes complementarios del Estado y la inclusión de los trabajadores independientes, quienes podrán acceder a prestaciones mediante esquemas de aporte formal.