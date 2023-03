El Ministerio Público tiene el camino allanado para solicitar medidas contra los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, como por ejemplo, la prisión preventiva.

Todos son investigados como presuntos coautores del fallido golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo .

La Fiscalía podría hacer el requerimiento luego de que el Pleno del Congreso aprobara el informe final que recomienda acusarlos por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.

Estos son los votos que obtuvieron los informes que acusan a los exministros. (Infografía: Diario Correo)

DECISIÓN

En el caso de la expremier Chávez, el documento que se votó no solo fue para que el Ministerio Público pueda continuar con el proceso penal, sino también para suspenderla de sus funciones parlamentarias.

La parte que recomienda la acusación se aprobó con 66 votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones; mientras que la suspensión se aprobó con 66 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones.

La acusación contra Sánchez se aprobó con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones (ver infografía).

Sin embargo, los votos no alcanzaron para una suspensión. La propuesta se rechazó con 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.

Finalmente, la acusación contra el exministro del Interior, Willy Huerta, se aprobó con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones.

Las resoluciones con las acusaciones serán remitidas a la Fiscalía de la Nación.

La resolución legislativa que aprueba el inicio de un proceso penal contra Betssy Chávez será remitida a la Fiscal de la Nación.

PRESENCIA

Betssy Chávez fue una de las primeras en llegar al hemiciclo.

Al inicio su rostro era serio, pero cambio cuando sus colegas se acercaron a saludarla.

Incluso, se tomó una fotografía con la legisladora Francis Paredes de la bancada Bloque Magisterial.

La sesión del pleno inició un poco después de las cuatro de la tarde con la exposición de Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La parlamentaria fue la encargada de ofrecer detalles sobre el proceso en el Congreso desde que ingresó la denuncia constitucional.

Mientras que Wilson Soto (Acción Popular) expuso las responsabilidades penales y conclusiones del caso.

El acciopopulista contó que, de acuerdo con el testimonio de la congresista Adriana Tudela, ella fue impedida de pasar al Parlamento el 7 de diciembre, día del golpe fallido, porque “había una orden para no dejarlos ingresar”.

Al referirse al papel de Chávez, Soto destacó que ella fue la persona encargada de guiar al equipo de TV Perú al Despacho Presidencial.

“La denunciada tenía conocimiento del contenido del mensaje, con lo que se desvirtúa que lo desconocía”, manifestó.

Cuando ambos exponían, Chávez Chino miraba su celular, se ordenaba el cabello, bostezaba y no dejaba de conversar con su colega de bancada Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Fue Lady Camones quien envió un mensaje a los congresistas antes de que inicie el debate.

“No podemos ser tibios frente a un golpe de Estado que, no por haber fracasado, es menos grave. Sabemos lo que hacen los golpistas: detenciones ilegales, expropiaciones de medios y asesinatos”, afirmó la apepista.

Camones calificó al expresidente Castillo como un “criminal” por no tener escrúpulos para ordenar la eliminación de las instituciones democráticas.

La expremier Betssy Chávez se mostró de buen ánimo antes de que se inicie el debate de la acusación en su contra. Foto: GEC

DEFENSA

“Me allano”, fueron las primeras declaraciones de Betssy Chávez cuando tomó la palabra para defenderse.

Luego de ofrecer un discurso sobre la división que existe en el Perú, la parlamentaria aprovechó para arremeter contra los medios de comunicación y la Fiscalía.

“Desde el día uno me he sometido a las investigaciones en la Fiscalía. He respetado incluso sus arbitrariedades, entiendo que sus decisiones son políticas”, dijo.

Sostuvo que se refiere a la prensa como “sicaria” por haber deslizado que trató de ingresar a una embajada.

“No es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria. Elijo permanecer en la tierra que me vio nacer”, señaló, para luego retirarse.

Ella fue captada por la prensa en los exteriores del Legislativo, sin embargo, se subió a un vehículo sin ofrecer ninguna declaración.

El segundo en defenderse fue el exministro Huerta, quien dijo que a pesar de padecer la fractura de una vértebra y tener un descanso médico de 10 días, decidió hacerse presente.

El extitular del Interior recordó que se conoció que cuando el expresidente Castillo terminó de dar su mensaje a la Nación, Aníbal Torres y Betssy Chávez se le acercaron para darle la mano.

“¿Cómo se entera esto la Fiscalía? Porque yo se los dije, yo lo declaré. No me he acogido al silencio, he declarado todo”, indicó.

Además, dijo sentirse defraudado porque el expresidente Castillo lo ha involucrado en la situación.

“No me merezco esto porque nunca he actuado mal. No di ninguna orden, no colaboré en nada. Rechacé todo tipo de acto, llamada o pedido”, agregó.

El exministro del Interior, Willy Huerta, dijo sentirse decepcionado del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Congreso)

Mientras Huerta exponía, el exministro Roberto Sánchez lo escuchaba con atención y evidente nerviosismo.

Este último explicó que sus reiterados ingresos a Palacio de Gobierno entre los meses de noviembre y diciembre, tienen que ver con actividades del Ejecutivo.

Incluso, presentó un ranking de visitas de los ministros en ese período que era liderado por Alejandro Salas.

El exministro Sánchez fue sindicado por Huerta de decir la frase “por el país”, luego de que Castillo diera el mensaje a la Nación.

Sánchez atribuye que Huerta se refirió a él porque no recordaba la escena del fallido golpe con claridad, por encontrarse en un estado de “shock”.

“Luego me ha pedido disculpas. Luego del mensaje no he cometido ninguna conducta inmediata”, añadió.

Roberto Sánchez aseguró en su defensa que participó del golpe de Estado. (Foto: archivo GEC)

POSTURAS

Durante el debate, los congresistas adelantaban sus posiciones sobre las acusaciones.

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que el intento de dictadura de Castillo fue coordinado con las personas de su mayor confianza.

“Chávez rechaza toda vinculación previo al mensaje o un plan para el cierre del Congreso, pero sus acciones demuestran que tuvo una participación”, afirmó.

Por el contrario, su colega de bancada, Edwin Martínez, dijo que no se pueden atribuir responsabilidad solo por haber ejercido cargos en los ministerios. Sin embargo, fue enfático en cuestionar a Sánchez por su discurso.

“Hoy hemos visto a una congresistas invocando al pueblo para que se organice”, indicó.

Héctor Valer (Somos Perú) señaló que es importante levantar el fuero parlamentarios a los acusados para que sean sometidos a la justicia.

Jorge Montoya de Renovación Popular destacó que un golpe se prepara con anticipación y que aquel 7 de diciembre hubo una “rotura del orden constitucional” que luego desembocó en manifestaciones en el país.

Por su parte, los representantes de izquierda adelantaron que votarían en contra porque no se aportaron pruebas de que los tres implicados se hayan puesto de acuerdo para disolver el Congreso.

La sesión del pleno del Congreso inició ayer un poco después de las 4 de la tarde.