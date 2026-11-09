El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió las acciones emprendidas durante los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y sostuvo que este periodo marca el inicio de cambios que, según afirmó, se reflejarán durante los próximos años de gestión.

El jefe del Gabinete destacó las medidas adoptadas frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, dos de los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo.

“Yo creo que estos primeros 100 días, la gente, y eso fue lo que dijo la presidenta, lo va a recordar como los 100 días donde se dio el punto de quiebre”, declaró Galarreta para la agencia Andina.

Gobierno reporta 178 kilómetros descolmatados ante el fenómeno El Niño

En materia de prevención frente al fenómeno El Niño, el primer ministro afirmó que el Ejecutivo ha realizado trabajos de descolmatación en 178 kilómetros, cifra que, según indicó, representa el 85 % de los objetivos establecidos.

Galarreta también destacó una inversión de S/ 1,500 millones destinada a tareas de prevención y ejecución de obras. Entre los proyectos mencionó la culminación de intervenciones en la quebrada San Ildefonso, ubicada en Trujillo, región La Libertad.

“El fenómeno de El Niño va a ser duro, pero va a pasar, de todas maneras va a pasar. Y los peruanos tenemos que estar unidos”, manifestó a la agencia Andina.

El jefe del Gabinete sostuvo que las acciones realizadas han permitido mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, los porcentajes de avance y los montos de inversión corresponden al balance presentado por el Ejecutivo.

Galarreta anuncia medidas contra la inseguridad ciudadana

Respecto de la lucha contra la delincuencia, Luis Galarreta informó que el Consejo de Ministros aprobó las primeras normas en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo.

Según explicó, una de las disposiciones busca ampliar la participación militar en las zonas declaradas en estado de emergencia, con la finalidad de reforzar las acciones de seguridad.

Además destacó la creación del Comando Unificado y de una comisión destinada a eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con Galarreta, esta última instancia busca fortalecer la coordinación con instituciones como el Ministerio Público y otros organismos del sistema de justicia para mejorar la eficacia de las investigaciones y los procesos contra organizaciones criminales.

Luis Galarreta descarta conflictos y cambios en el Gabinete Ministerial

El presidente del Consejo de Ministros también rechazó las versiones sobre supuestas discrepancias dentro del equipo ministerial y negó que exista una crisis en el Gobierno.

“El gabinete está muy bien, tiene un solo norte”, afirmó en una entrevista en el programa Sin Rodeos, de Panamericana Televisión, en respuesta a las especulaciones sobre una posible salida de su cargo.

Galarreta respaldó el liderazgo de Keiko Fujimori y sostuvo que la mandataria tiene una visión definida sobre la dirección que debe seguir el país.

Asimismo, cuestionó a los sectores políticos que, a su juicio, buscan desestabilizar al Ejecutivo o posicionarse con miras a las elecciones generales de 2031. No obstante, reconoció que las críticas forman parte de la dinámica democrática.

Fuerza Popular rechaza eventual amnistía para Pedro Castillo

Durante la entrevista, Galarreta también se pronunció sobre una posible amnistía para el expresidente Pedro Castillo Terrones, quien gobernó el Perú entre 2021 y 2022.

El primer ministro señaló que la bancada de Fuerza Popular mantiene una posición contraria a esa posibilidad y recordó que cualquier decisión sobre la materia corresponde al Parlamento.

“Nuestra bancada tiene una opinión y definitivamente es en contra, ya es un tema del Parlamento que es un poder autónomo. Nosotros no consideramos que sea un preso político”, expresó.

De esta manera, el jefe del Gabinete ratificó la posición de su agrupación política, aunque reconoció la autonomía del Congreso para debatir eventuales iniciativas legislativas relacionadas con el exmandatario.