El Senado de la República elegirá este domingo 26 de julio a su primera Mesa Directiva para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, en un proceso que marcará el inicio del funcionamiento de la Cámara Alta tras la reinstauración del sistema bicameral.

La convocatoria oficial ya fue establecida y el procedimiento se desarrollará conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República, que regula la elección de las autoridades del Senado.

¿Quiénes pueden participar en la elección?

De acuerdo con la normativa, solo podrán participar los senadores debidamente acreditados, registrados y juramentados.

Los grupos parlamentarios deberán presentar listas completas de candidatos para los cargos de:

Presidente del Senado.

Primer vicepresidente.

Segundo vicepresidente.

Tercer vicepresidente.

Las listas podrán inscribirse hasta el sábado 25 de julio. Una vez concluido el plazo, la Oficialía Mayor publicará las candidaturas en el portal institucional del Congreso.

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Así será la votación del 26 de julio

La sesión será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que designará a dos senadores escrutadores, encargados de supervisar el proceso electoral, firmar las cédulas y participar en el conteo de votos.

La elección se realizará mediante voto secreto.

El orden de votación será el siguiente:

El presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. Los demás integrantes de la Mesa Directiva. El resto de senadores, llamados en orden alfabético para depositar su voto en el ánfora.

Una vez concluida la votación, se efectuará el escrutinio público, leyendo una por una las cédulas emitidas.

¿Qué mayoría se necesita para ganar?

La lista ganadora deberá obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los senadores presentes en la sesión.

Si ninguna lista alcanza esa mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas.

En esa instancia resultará elegida la lista que obtenga el mayor número de votos.

Juramentación e inicio de funciones

Tras la proclamación de los resultados, los integrantes de la Mesa Directiva asumirán sus cargos inmediatamente después de prestar juramento.

El presidente electo del Senado jurará primero ante el presidente de la Junta Preparatoria y luego tomará juramento a los tres vicepresidentes.

La fórmula oficial será:

“Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”.

No obstante, el reglamento establece que cualquier senador puede solicitar omitir la invocación a Dios al momento de prestar juramento.

¿Qué ocurrirá después de la elección?

Concluido el proceso, el resultado será comunicado oficialmente al:

Presidente de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados.

Presidente de la Corte Suprema.

Presidente del Tribunal Constitucional.

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Fiscal de la Nación.

Defensor del Pueblo.

Gobiernos regionales.

Municipalidades provinciales.

Posteriormente, el presidente electo declarará oficialmente constituido el Senado para el periodo parlamentario 2026-2031 y convocará a la sesión de instalación del Senado y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, prevista para el 27 de julio.