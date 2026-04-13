Luego de difundirse los resultados a boca de urna, Ricardo Belmont, postulante presidencial del Partido Cívico Obras, se refirió a su participación en la jornada electoral y a su desempeño en la contienda.

Desde su local de campaña, el candidato explicó que optó por no acudir a sufragar como parte de una postura definida previamente. “No fui a votar por una posición que mantuve desde el inicio”, sostuvo.

Durante su intervención, también agradeció el respaldo recibido por parte de sus simpatizantes y su entorno cercano, destacando el apoyo brindado a lo largo del proceso electoral.

Asimismo, mencionó que su campaña enfrentó limitaciones que, según indicó, influyeron en su alcance en algunas zonas del país.