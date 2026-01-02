En los comicios generales del 12 de abril, la ciudadanía elegirá no solo al presidente de la república y a dos vicepresidentes, sino también a los integrantes del nuevo Congreso bicameral. Este estará conformado por 60 senadores y 130 diputados, quienes asumirán funciones legislativas en el próximo periodo parlamentario.

De acuerdo con la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la mitad de los senadores será elegida mediante distritos electorales múltiples y la otra mitad a través de un distrito electoral único nacional.

En el primer caso, se asignará un senador por cada departamento, cuatro por Lima Metropolitana, uno por la provincia constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

Respecto a las funciones del Senado, el JNE recordó que este órgano tendrá la responsabilidad de aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados.

Además, participará en la designación de autoridades clave como el Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central de Reserva y el Contralor General de la República.

Asimismo, el Senado contará con facultades de control político y constitucional, entre ellas autorizar los viajes del presidente al exterior, permitir el ingreso de tropas extranjeras y revisar decretos emitidos durante el interregno parlamentario.

Estas atribuciones están establecidas en la Ley Nº 31988, que restituye la bicameralidad, y contempla que los senadores sean elegidos por un periodo de cinco años, con voto preferencial simple o doble, según el tipo de distrito electoral.