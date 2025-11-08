Las organizaciones políticas de todo el país han oficializado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus precandidaturas para las elecciones internas que definirán a los postulantes a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino, rumbo a los comicios generales de 2026.

Las primarias se desarrollarán en dos etapas: el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, bajo la modalidad de voto directo y delegados, respectivamente.

De acuerdo a un informe de Andina, entre los partidos con fórmulas presidenciales ya inscritas figuran Acción Popular, con cuatro precandidatos —Julio Chávez, Víctor Andrés García Belaúnde, Alfredo Barnechea y Edwin Martínez—; Alianza para el Progreso, encabezada por César Acuña; Avanza País, con Phillip Butters; Fuerza Popular, con Keiko Fujimori; Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga; y Perú Libre, con Vladimir Cerrón.

También destacan George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Asimismo, nuevas agrupaciones y alianzas buscan abrirse paso en la contienda. Entre ellas, la alianza Fuerza y Libertad, encabezada por la exministra Fiorella Molinelli, y Unidad Nacional, liderada por Roberto Chiabra.

En tanto, partidos tradicionales como el Apra y el Partido Morado participarán con múltiples planchas internas, reflejando una intensa competencia por sus liderazgos. En el caso aprista, son 15 las fórmulas registradas, mientras que el Partido Morado inscribió tres.

Con este amplio abanico de postulaciones, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisarán las etapas de las primarias, que definirán qué candidatos llegarán a las elecciones generales de 2026.

Estas internas marcarán el inicio formal del proceso electoral, que pondrá a prueba la capacidad de los partidos para reorganizarse y conectar con un electorado que exige renovación y propuestas frente a la crisis política que atraviesa el país.

🗳️ Hamuq #EleccionesPrimarias kay 30 p’unchaw noviembre killamanta 7 p’unchaw diciembre killakaman 2025 watapi, 39 organizaciones políticas willakunqaku imaynatachus paykuna candidatunkunata akllanqaku, kay Elecciones General 2026 watapi aparikunanpaq.#QuechuaCollao



1/2 pic.twitter.com/MtfDFQVlDZ — ONPE (@ONPE_oficial) November 8, 2025