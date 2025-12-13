La ONPE reportó que 2 364 054 electores seleccionaron sus tres opciones de local de votación para las Elecciones Generales 2026, con Lima Metropolitana y provincias liderando (1 528 874), seguidas por Callao (145 521) y Arequipa (129 291). Ya 73 locales están sin aforo disponible.

El plazo vence este domingo 14 de diciembre a las 23:59 sin prórroga ; quienes no elijan recibirán asignación automática.

El proceso requiere DNI y se hace vía web o app con validación por preguntas, foto del DNI o facial, más registro de celular y correo para confirmación.

Los electores pueden cambiar su elección dos veces hasta el cierre del padrón (14 de octubre de 2025).

En marzo 2026 se publicarán las asignaciones definitivas para los comicios del 12 de abril, con sistema reforzado contra suplantaciones.