La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este domingo la primera de dos jornadas presenciales de capacitación para los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril.

Hasta las 14:00 horas habían sido capacitados 123 584 miembros de mesa, quienes recibieron orientación y practicaron con materiales similares a los que se usarán el día de la votación.

Sumando todas las modalidades, presencial y virtual, ya han sido capacitados 228 572 ciudadanos miembros de mesa, lo que representa el 27.39 % del total de los seleccionados.

Cabe mencionar que en total fueron sorteados 834 894 ciudadanos el 29 de enero pasado. Por primera vez se consideraron seis suplentes por cada mesa, además de los tres miembros titulares, todos convocados a capacitarse a través de sesiones presenciales o mediante la plataforma virtual ONPEduca.

Al respecto, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, supervisó la jornada en Piura e inauguró en Lima un espacio informativo en el Mega Plaza II de Villa El Salvador, donde los ciudadanos pueden practicar cómo emitir su voto antes del día de las elecciones.