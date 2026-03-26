El próximo miércoles 1 de abril culminará la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con la participación de 11 candidatos. La cita se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima desde las 8:00 p.m., bajo un formato que mantiene la dinámica de ternas, bloques temáticos centrados en seguridad y corrupción, y un espacio de pregunta ciudadana.

Dicha jornada va a permitir observar a diversas figuras políticas, desde liderazgos consolidados hasta representantes de agrupaciones más recientes dentro del escenario nacional, quienes buscarán exponer sus propuestas y conectar con el electorado.

¿Qué candidatos se presentarán este miércoles 1 de abril?

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Rafael Belaunde — Libertad Popular

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

Wolfgang Groso — Integridad Democrática

Rosario Fernández — Un Camino Diferente

Jorge Nieto — Partido del Buen Gobierno

Armando Massé — Partido Democrático Federal

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Antonio Ortiz — Salvemos al Perú

José Williams — Avanza País

(Foto: JNE)

Conoce contra quién debatirá cada candidato

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Armando Massé, Jorge Nieto, José Williams Grupo 2 Antonio Ortiz, César Acuña, Wolfgang Grozo Grupo 3 Rosario del Pilar Fernández, Ricardo Belmont Grupo 4 Rafael Belaunde, Alfonso López-Chau, José Luna

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Antonio Ortiz, José Williams, Armando Massé Grupo 2 Alfonso López-Chau, César Acuña, Jorge Nieto Grupo 3 Rafael Belaunde, Ricardo Belmont Grupo 4 Rosario del Pilar Fernández, José Luna, Wolfgang Grozo

Cada candidato dispondrá de un minuto para exponer su postura en cada bloque temático, mientras los otros integrantes de su terna tendrán dos minutos y medio para replicar los planteamientos. El debate cerrará con un bloque de mensajes finales, donde cada postulante contará con un minuto para dirigirse a la ciudadanía.

En este tramo final, los postulantes aprovecharán sus intervenciones para reforzar sus planes de gobierno y responder a los cuestionamientos de sus contendores, en un formato que incluirá réplicas y una pregunta ciudadana. Con ello, se cerrará una fase decisiva del proceso, que permitirá a la ciudadanía evaluar con mayor claridad las posturas de cada aspirante.