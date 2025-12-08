Ad portas de las Elecciones Generales 2026, los partidos políticos ya tienen definidos a sus candidatos a la presidencia de la República.

Así, los peruanos tendrán que decidir quién de los 37 aspirantes (ver infografía) ocupará Palacio de Gobierno a partir del próximo año.

El número exorbitantes de candidatos al sillón de Pizarro tendrán que ser oficializados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a más tardar el 15 de diciembre.

NÚMEROS

A diferencia de los comicios anteriores, esta se caracterizó por tener elecciones primarias internas, para que las agrupaciones decidan quién los representará.

Existen dos modalidades: La primera denominada un militante un voto, permite que todos los militantes puedan optar por escoger a su candidato.

Si bien el APRA y Renovación Popular optaron por este camino, solo el primero tuvo una competencia real con 14 candidatos, mientras que el segundo solo tuvo como candidato a Rafael López Aliaga.

Todos los demás partidos y alianzas eligieron por la modalidad de delegados, es decir, que los militantes votan por un número determinado de delegados y estos son los que definen a la fórmula presidencial mediante una votación.

Al menos 28 partidos y dos alianzas tenían solo un precandidato a la presidencia, por lo tanto, no es una sorpresa los resultados.

Por ejemplo, en Fuerza Popular “ganó” Keiko Fujimori, en Alianza para el Progreso fue César Acuña, en Perú Libre fue “elegido” Vladimir Cerrón, entre otros.

Keiko Fujimori es la candidata a la presidencia de Fuerza Popular. Foto: redes sociales de Fuerza Popular

En el Partido Aprista hubo una elección de un militante un voto y ganó Enrique Valderrama.

En la Alianza Venceremos se presentaron los precandidatos Ronald Atencio y Vicente Alanoca. Sin embargo, mediante un acuerdo interno del grupo se conoció hace más de una semana que el primero fue el ganador.

Por otro lado, ante la renuncia de Phillip Butters a su precandidatura a la presidencia en Avanza País, el partido anunció que el congresista José Williams Zapata será su candidato.

Cabe precisar que el general aparece como “reemplazante” en las fórmulas presidenciales enviadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En tanto, el partido Frepap no tendrá un candidato a la presidencia.

Además de las fórmulas presidenciales, los partidos definieron a sus candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Parlamento Andino.

José Williams Zapata reemplazará a Phillip Butters como candidato a la presidencia de Avanza País. Foto: Jorge Cerdán/GEC

CUATRO MÁS

En el partido Morado se presentaron tres precandidatos: Mesías Guevara, Richard Arce y Manuel Andrés Quiroz.

Sin embargo, la mayoría de los 30 delegados hábiles para votar eligió a Mesías Guevara como ganador.

“Tras un proceso interno, la plancha presidencial liderada por Mesías Guevara ha ganado las primarias moradas. El Partido Morado sale fortalecido y unido”, así lo dijo Lucho Durán, presidente del Partido Morado.

Agregó que la energía de la agrupación estará concentrada en un solo objetivo: “Derrotar al pacto mafioso que gobierna el país y ha pervertido la República”.

De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con las actas procesadas al 100%, los delegados votaron así: Mesías Guevara (18 votos), Richard Arce (11 votos) y Manuel Quiroz (1 voto).

En el partido político PRIN fueron precandidatos Walter Chirinos y Liliana Humala.

El primero, presidente del partido, obtuvo 41 votos de los 42 delegados, mientras que un voto fue nulo.

Mientras que en Primero La Gente, hubo una contienda entre Marisol Pérez Tello, Miguel del Castillo y Carlo Oré.

La ganadora fue Marisol Pérez Tello con 19 votos de los 20 delegados.

Empate en las elecciones internas del partido Salvemos al Perú. Antonio Ortiz y Mariano González obtuvieron el 36.364% de respaldo de los delegados. pic.twitter.com/mC5qMZ2iLx — Sofía López (@SofiaLopezLl) December 8, 2025

Finalmente, en el partido Salvemos al Perú se presentaron cinco candidatos.

Al 100% de las actas procesadas por la ONPE, se registró un empate entre Antonio Ortiz y Mariano González.

Ambos obtuvieron 36.36% de respaldo de los delegados.

Al respecto, el experto en temas electorales José Tello, precisó que no está previsto o no existe una segunda vuelta para este tipo de situaciones.

“Se puede usar la regla de la moneda que está prevista en la Ley Orgánica de Elecciones”, explicó a Correo.

A más tardar el 15 de diciembre, el JNE tendrá que informar de los resultados oficiales. (Captura: JNE)

DIFÍCIL

Durante la jornada de elecciones internas por delegados que se realizó ayer, se registró un incidente con el partido Acción Popular.

Un grupo de militantes protestó en los exteriores del local ubicado en Breña para pedir que se respete la lista de delegados designados.

Como se recuerda, el 30 de noviembre, el partido de la lampa eligió a 73 delegados. Sin embargo, una facción del precandidato presidencial Julio Chávez aseguró que la lista presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no es la correcta, pues 28 de esos delegados fueron reemplazos por otros nombres.

Ian Guimaray, precandidato por Lima, señaló directamente a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral de su partido, por haber modificado la lista de delegados elegidos.

De acuerdo con la facción de Chávez, la consulta que se realizó hace una semana, adelantaba su victoria en las elecciones internas.

Con el 100% de actas procesadas por la ONPE, la fórmula presidencial de Alfredo Barnechea ganó las elecciones internas con 37 votos, es decir, un 55.22%, mientras que la lista que encabeza Julio Chávez quedó en segundo lugar con 26 votos, es decir, con un 38.80%.