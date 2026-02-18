Cuatro candidaturas fueron admitidas para esta elección. Una de ellas es la de María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien tendría el respaldo de bancadas de derecha como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.

También compite Héctor Acuña Peralta, integrante de Honor y Democracia. Desde la izquierda postula Edgard Reymundo Mercado, mientras que la cuarta candidatura corresponde a José María Balcázar Zelada, de Perú Libre.

En estos momentos se da lectura a las listas presentadas y se designan a los escrutadores que supervisarán la votación.

El sufragio es secreto, en ánfora y por orden alfabético. Resultará electa la lista que obtenga mayoría simple de los congresistas asistentes.

06:47 p.m. | Votación avanza y llegan a la letra D

El Pleno continúa con la votación por orden alfabético y los congresistas ya han llegado a los apellidos que comienzan con la letra D. Debido al número de legisladores pendientes, se espera que el proceso sea extenso antes de completar la elección del nuevo presidente.

06:45 p.m. | Ánfora se acerca a Patricia Chirinos por movilidad reducida

La congresista Patricia Chirinos, quien se encuentra en silla de ruedas, recibió el ánfora directamente en su ubicación para que pueda emitir su voto.

06:43 p.m. | Inician las votaciones en dos ánforas disponibles

Los congresistas comenzaron a depositar sus votos en las dos ánforas dispuestas en el hemiciclo, pudiendo elegir libremente en cuál colocar su cédula.

Elección del presidente del Congreso de la República que completará el Período Anual de Sesiones 2025-2026 (Fotos: Congreso de la República).

06:39 p.m. | Fernando Rospigliosi emite el primer voto

Fernando Rospigliosi fue el primero en participar en la votación secreta por orden alfabético para elegir al nuevo presidente del Congreso.

Pleno extraordinario del Congreso de la República debatirá siete mociones de censura contra José Enrique Jerí Oré. Foto: Congreso.

06:37 p.m. | Se reanuda la sesión y empieza la votación por orden alfabético

El Pleno retomó la sesión para dar inicio al proceso de votación en ánfora. Los congresistas emiten su voto de manera secreta y son llamados uno por uno en orden alfabético para elegir al nuevo presidente del Congreso.

06:22 p.m. | Designan a Lady Camones y Alejandro Cavero como escrutadores

El Pleno acordó que Lady Camones y Alejandro Cavero sean los encargados de supervisar el proceso de votación y el conteo de cédulas en la elección del nuevo presidente del Congreso.

Alejandro Cavero de Avanza País presenta proyecto para evitar destitución de jueces y fiscales por evaluación de la JNJ. (Foto: Congreso)

Lady Camones a favor de ingresar a la fuerza a Embajada de México por Betssy Chávez. (Foto: Congreso)

06:18 p.m. | Se confirma quórum con 104 congresistas presentes

El Pleno del Congreso registró la asistencia de 104 legisladores, cifra que permite dar inicio formal a la sesión para elegir al nuevo titular del Parlamento, tras la censura de José Jerí.

06:11 p.m. | Pleno del Congreso pasa lista para verificar asistencia

El Pleno inició el llamado de lista de los congresistas presentes en el hemiciclo como paso previo a la elección del nuevo titular del Parlamento,

05:59 p.m. | Bancada de Fuerza Popular respaldará a María del Carmen Alva para presidir el Congreso

La bancada de Fuerza Popular anunció que apoyará la candidatura de Maricarmen Alva para que presida el Congreso. Así lo anunció el vocero de la bancada fujimorista, César Revilla.

En caso la congresista Maricarmen Alva obtenga los votos necesarios, también ejercería la Presidencia por sucesión constitucional.



