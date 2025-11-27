El futuro judicial del expresidente Pedro Castillo Terrones se definirá hoy, jueves 27 de noviembre, cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lea la sentencia del proceso en el que se le acusa de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana, fecha límite para que el tribunal emita su decisión luego de que el 21 de noviembre culminara el juicio oral tras 84 sesiones.

La acusación fiscal: 34 años de cárcel

El Ministerio Público solicita para Castillo 34 años de prisión, además de 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer función pública.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario perpetró un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

Acusaciones también alcanzan a exministros

Además del expresidente, la Fiscalía pidió:

25 años de prisión para Betssy Chávez , expresidenta del Consejo de Ministros.

para , expresidenta del Consejo de Ministros. 25 años de prisión para Willy Huerta , exministro del Interior.

para , exministro del Interior. 15 años de prisión para Aníbal Torres, entonces jefe del Gabinete de Asesores de la PCM.

Según la acusación, el grupo habría coordinado para ejecutar el quiebre constitucional luego de que se presentara la tercera moción de vacancia contra Castillo.

Cómo se desarrollaron los hechos del 7 de diciembre

El juicio reconstruyó las acciones previas y posteriores al anuncio del golpe de Estado. De acuerdo con la Fiscalía, Castillo no acudió al Congreso, donde debía presentar su defensa ante la moción de vacancia. Minutos después, desde Palacio de Gobierno leyó un mensaje a la Nación declarando un gobierno de excepción y toque de queda.

La Sala Penal Especial deberá determinar si existió concertación entre Castillo y sus entonces funcionarios para quebrar el orden constitucional.

