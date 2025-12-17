La Comisión Permanente del Congreso se reúne este miércoles 17 de diciembre para debatir y votar varios dictámenes pendientes; entre ellas la nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso se realiza de manera semipresencial, en la Sala Grau de la sede parlamentaria.

Cabe precisar que la propuesta para ampliar hasta fines del próximo año el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ya fue aprobada en primera votación por el pleno la primera semana de diciembre, por lo que hoy se realizará la segunda votación.

El debate se centra en la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

También se verá si quedarán definitivamente excluidos los aproximadamente 50 mil mineros que fueron retirados del Reinfo en julio último; así como la prohibición del uso de mercurio en la minería informal.

Cabe recordar que tras la primera votación, el presidente José Jerí dijo estar “preliminarmente conforme” con la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026, pero no deben retornar los mineros excluidos.

Denuncias constitucionales

El Congreso debate el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas y presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto.

Ambas están dirigidas contra la fiscal Delia Espinoza, a quien se le atribuyen presuntas infracciones a la Constitución y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.