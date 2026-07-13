A pocos días del cambio de mando presidencial, una encuesta elaborada por Datum para El Comercio revela que el principal desafío que la ciudadanía espera que atienda el próximo gobierno de Keiko Fujimori es la inseguridad ciudadana.

Según el estudio, el 73 % de los encuestados considera que combatir la delincuencia debe ser la prioridad de la nueva gestión. Esta preocupación está vinculada al incremento de las extorsiones y los ataques contra transportistas, comerciantes y otros sectores registrados en los últimos años.

Empleo, salud y educación también figuran entre las prioridades

Además de la seguridad, los participantes del sondeo identificaron otros temas que consideran fundamentales para la agenda del nuevo Poder Ejecutivo.

Las principales prioridades mencionadas fueron:

Combatir la inseguridad ciudadana: 73 % .

. Generar empleo y reactivar la economía: 26 % .

. Mejorar los servicios de salud: 24 % .

. Fortalecer la educación: 20 % .

. Reducir la corrupción: 17 % .

. Disminuir la pobreza y las desigualdades: 9 %.

En una consulta adicional sobre el principal foco de la gestión gubernamental, el 48 % reiteró que la seguridad ciudadana debe concentrar el mayor esfuerzo del Ejecutivo, seguida por la lucha contra la corrupción (11 %), educación (10 %), salud (10 %) y empleo (8 %).

Expectativas sobre el nuevo gobierno

El estudio también evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño que podría tener la próxima administración.

El 42 % de los consultados considera que el gobierno de Keiko Fujimori será mejor que el del mandatario saliente, José María Balcázar.

En tanto:

El 25 % cree que la situación será similar.

cree que la situación será similar. El 20 % considera que será peor.

considera que será peor. El 13 % no expresó una opinión.

Respecto al panorama del país en los próximos cinco años, el 52 % de los encuestados afirmó que espera una mejora en la situación general del Perú, mientras que el 17 % estima que el país empeorará durante ese periodo.

Ficha técnica del estudio

La encuesta fue realizada por Datum para el diario El Comercio entre el 3 y el 6 de julio, con cobertura nacional.