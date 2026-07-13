La presidenta electa Keiko Fujimori aseguró que en los primeros meses de su gestión el Perú podrá ver cambios en los indicadores de inseguridad ciudadana.

“Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es decisión política de nuestro gobierno. Desde los primeros meses ustedes empezarán a notar un orden y recuperación de la paz en el Perú”, prometió.

EL PLAN

En entrevista con la revista Semana, de Colombia, la mandataria mencionó que una de las propuestas de su partido es cuidar las fronteras con apoyo militar.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía participarán en rastrillajes, en buscar proactivamente a los delincuentes”, afirmó.

En esa línea, recordó que la delincuencia internacional no tiene nacionalidad; por lo tanto, será clave compartir información de Inteligencia entre los países.

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Como tercer punto mencionó que hay políticas públicas que funcionan y otras no.

“La impunidad reina en el Perú. De cada 10 mil denuncias solo cinco llegan a ser sentencias, pero hay juzgados de flagrancia donde el ratio de sentencias llega al 85% o 90%, entonces tenemos que implementar juzgados de flagrancia en todo el país. Habrá que hacer modificaciones al Código Penal”, adelantó.

MÁS

La lideresa de Fuerza Popular también se refirió a la construcción de cárceles.

“Hemos planteado, desde el plan de gobierno, por lo menos la construcción de cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y peligrosos”, destacó.

Agregó que para tal fin se convocarán a licitaciones internacionales.