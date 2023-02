El congresista Enrique Wong (Podemos Perú) lamentó que varios legisladores hayan viajado con dinero del Congreso de la República para participar en fiestas de Año Nuevo y no para labores de representación. Por ello, el parlamento pidió que haya una investigación y que el dinero de esos gastos se devuelvan.

MIRA AQUÍ: Exministro Willy Huerta contó todo lo que sucedió en el Despacho Presidencial el día del golpe de Estado de Pedro Castillo

Entre los parlamentarios que habrían recibido dinero del Estado para fines personales figuran: Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) que fue a Cajamarca, Flavio Cruz (Perú Libre) a Juliaca, Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Esmeralda Limachi (Perú Democrático) que estuvo Tacna.

“Eso está muy mal, creo que es tema de investigación profunda y les pediría que devuelvan todo el dinero porque no hay otra forma, no se justifica. No tiene caso que se pague gastos particulares”, señaló el legislador Wong.

En otro momento, el parlamentario de Podemos Perú lamentó que haya presidentes de la región, tales como Gustavo Petro, que no conocen la realidad y cree que el expresidente Pedro Castillo “está injustamente detenido”.

“Cuando fue un golpe de Estado lo que hizo, quiso disolver el Congreso, pidió la detención de la fiscal de la Nación y pidió que se controle el Poder Judicial y Ministerio Público”, acotó el legislador.

Luego, se refirió al adelanto de elecciones generales, propuesta que no fue aprobada por el Congreso, que podría volver a discutirse. A su juicio, es difícil aprobar un adelanto de elecciones sin reformas para que no ocurra lo mismo y no haya cambios en el país. “No hay razón de ser y este Congreso es el que más ha trabajado de todos y que ha logrado la elección de miembros del Tribunal Constitucional y del BCR”, sostuvo.

