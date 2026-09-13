El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, reiteró su exigencia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que solo permita la participación de candidatos a alcalde, y no otros miembros de las listas, en el debate del próximo 21 y 22 de setiembre.

“Al debate tienen que ir los candidatos a la Alcaldía. No pueden ir otras personas. Al elector no le interesa ver otras personas”, afirmó a El Comercio.

En ese sentido, Bruce recalcó que no acudirá a la jornada convocada por el JNE si antes la entidad no aclara si los aspirantes a primeros regidores, como es el caso de Rafael López Aliaga, participarán en la actividad.

Encuesta del IEP

A 21 días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la pelea por la Municipalidad Metropolitana de Lima parece haberse cerrado entre dos candidatos: el aspirante a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el postulante de Somos Perú, Carlos Bruce Montes de Oca.

Al menos así lo grafica la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundida por RPP.

A la pregunta “Si mañana fueran las elecciones para la alcaldía de Lima, ¿por qué candidato, partido o movimiento votaría?”, el 20.1% de los 350 encuestados por Lima se decantó por López-Aliaga, mientras que Bruce fue la opción del 17,1%. Lejos, en el tercer lugar, viene el aspirante de Avanza País, Francis Allison, con 4.7% y en el cuarto puesto se ubica el postulante de Podemos Perú, Daniel Urresti (4.1%).

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