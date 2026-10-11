La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento de las actas correspondientes a las 89.935 mesas de sufragio instaladas en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

El organismo informó que, al cierre de esta etapa, el 96,7 % de las actas había sido contabilizado e incorporado al cómputo general de resultados.

Las actas pendientes de contabilización presentan observaciones, solicitudes de nulidad o impugnaciones de votos o de identidad. Estos documentos fueron remitidos por las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) a los jurados electorales especiales (JEE), que deberán evaluar cada caso y emitir las resoluciones correspondientes.

Si alguna decisión de los JEE es apelada, el expediente será elevado al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que resolverá en segunda y definitiva instancia.

La ONPE precisó que la contabilización del 100 % de las actas concluirá cuando se resuelvan todos los casos pendientes y se ejecuten las disposiciones emitidas por las autoridades electorales.

El procesamiento se realizó en los 125 centros de cómputo instalados en las sedes de las ODPE. Las últimas actas procesadas correspondieron a las dos mesas de sufragio del centro poblado de Yankutich, cuyos documentos fueron trasladados por vía fluvial hasta la ODPE Alto Amazonas.

Según la ONPE, cada acta pasa por una revisión de seguridad, escaneo y control de calidad, seguido de dos digitaciones independientes para verificar la coincidencia de los datos. Entre los motivos de observación figuran errores aritméticos, información incompleta o ilegible, casilleros sin datos y falta de las firmas requeridas de los miembros de mesa.

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