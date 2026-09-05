El control de los alrededores de cinco penales considerados de alta peligrosidad será reforzado con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según informó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

La medida busca fortalecer el trabajo del INPE y reducir las posibilidades de que desde las cárceles se coordinen actividades criminales.

Álvarez explicó que el despliegue externo permitirá impedir el ingreso de celulares, chips, armas y otros elementos prohibidos, además de intervenir frente a la instalación de antenas y otros mecanismos empleados para facilitar comunicaciones clandestinas.

El ministro señaló que esta intervención deberá complementarse con acciones de inteligencia dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó Álvarez.