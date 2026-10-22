El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que se está elaborando un mapeo de inteligencia en los penales de alta peligrosidad del país para identificar cómo operan las organizaciones criminales.

Esta medida forma parte de las acciones impulsadas para enfrentar el crimen organizado dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

Álvarez sostuvo que la lucha contra estas bandas requiere herramientas tecnológicas y labores de inteligencia.

“El combate contra el crimen organizado al interior y fuera de penales se tiene que hacer con inteligencia y con aspectos tecnológicos”, manifestó durante una conferencia de prensa.

El titular de Justicia también señaló que, desde el inicio de su gestión, se puso en marcha una reforma del sistema penitenciario orientada a garantizar el orden y la seguridad en las cárceles.