“Creo que eso es muy alentador para los peruanos (…) lo tomo con muchísima gratitud a todas las personas que han confiado en nosotros”, afirmó la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras conocer que está posicionada en el primer lugar al 53% de actas contabilizadas de la ONPE, además de estar primera en el conteo rápido de Datum.

La lideresa del partido naranja se pronunció luego de difundirse los resultados preliminares del proceso electoral, en el que figura entre las candidaturas con mayor respaldo ciudadano.

Según señaló, las cifras iniciales representan una señal positiva y una oportunidad para fortalecer el diálogo con la población.

Fujimori plantea convencer a electores desilusionados

Durante su intervención, Fujimori reconoció que aún existe un sector importante de ciudadanos que mantiene distancia con la clase política, por lo que consideró necesario un proceso de autocrítica y acercamiento.

“Lo que nos corresponde de cara a la segunda etapa es seguir dialogando, conversando, escuchando y entendiendo también que todavía queda mucho espacio por convencer, hay todavía mucha desilusión”, sostuvo.

Asimismo, indicó que uno de sus principales objetivos será recuperar la confianza ciudadana.

“Ese será mi objetivo, poder hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus autoridades”, agregó.

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Keiko Fujimori: "Vamos a priorizar el diálogo. Y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular".



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Destaca participación ciudadana pese a dificultades

La candidata también destacó la participación de los ciudadanos durante la jornada electoral, especialmente de adultos mayores que acudieron a votar pese a los retrasos registrados en algunos locales.

“Es una gran noticia haber visto las imágenes de tantas personas, incluso de la tercera edad, que han acudido a votar. Lo que ellos demandaban era su derecho a votar”, expresó.

Fujimori consideró que la participación ciudadana observada durante el proceso electoral constituye un ejemplo democrático.

“Ver esa participación de las personas es un ejemplo para Latinoamérica”, señaló.

Fuerza Popular priorizará el diálogo en el Congreso bicameral

La candidata también se refirió a la futura composición del Congreso bicameral y señaló que su agrupación política priorizará el diálogo con otras fuerzas políticas.

“Primero agradecemos el respaldo y la confianza a quienes probablemente han sido electos senadores y diputados (…) hemos aprendido y vamos a priorizar el diálogo”, indicó.

Añadió que este enfoque buscará garantizar estabilidad política en el próximo periodo legislativo.

Reitera postura política frente a la izquierda

Consultada sobre posibles alianzas políticas y el escenario ideológico, Fujimori reafirmó su postura frente a sus adversarios políticos.

“Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda (…) vamos a esperar con la prudencia del caso, pero vamos a priorizar el diálogo”, manifestó.

La candidata indicó que aguardará los resultados oficiales antes de confirmar el escenario definitivo hacia la segunda vuelta.