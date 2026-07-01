El Gobierno de Estados Unidos saludó la elección de Keiko Fujimori como presidenta del Perú y manifestó su intención de reforzar la relación bilateral con la próxima administración.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante una declaración difundida por el Departamento de Estado.

“Estados Unidos felicita a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su importante victoria electoral”, señaló el funcionario. Además, indicó que la Administración Trump busca ampliar la cooperación con el futuro Gobierno peruano en materia de seguridad, así como fortalecer los vínculos en inversión y comercio.

A las felicitaciones también se sumó el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, quien destacó la voluntad de mantener el trabajo conjunto entre ambos países.

El diplomático afirmó: “Felicitaciones a Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú. Como representante del presidente Donald Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Felicitaciones a @KeikoFujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de @POTUS Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional,… — Embajador Navarro (@USAmbPeru) June 30, 2026