La Comisión de Ética del Congreso tiene programado evaluar, en su sesión de mañana, la denuncia de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez.

La legisladora de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial es sindicada de coaccionar a los trabajadores de su despacho para que realicen labores domésticas, entre ellas, cortarle las uñas de los pies. Todo ello durante su horario laboral.

Los cuestionamientos surgieron tras un reportaje del programa Cuarto Poder, que mostró imágenes de lo hoy denunciado.

Vásquez respondió asegurando que se trata de una “venganza” de extrabajadores de su despacho. En tanto, Edward Rengifo, el trabajador que apareció en una fotografía cortándole las uñas de los pies, dijo a RPP que su acción fue “humanitaria”, pues la congresista “tenía una dolencia en el pie”.

