Las pistas se volvieron a teñir de sangre. Un ciudadano de nacionalidad colombiana perdió la vida luego de la colisión de su motocicleta y un automóvil en la carretera que une a las provincias de Trujillo y Otuzco.
La víctima ha sido identificada como Andrés Felipe Díaz Parra, de 27 años, quien al momento del trágico accidente de tránsito y debido al fuerte impacto salió volando por los aires y cayendo a un costado de la carretera.
El extranjero fue auxiliado por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) Otuzco y llevado de emergencia a Hospital Regional Docente de Trujillo, pero no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció.
La Policía quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas y responsabilidades en este accidente.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: APP saca de carrera electoral a Óscar Acuña
- José Murgia cuestiona nueva renuncia de César Acuña
- José León Rivera, precandidato al Senado: “César Acuña sabe que no ganará”
- Robert De La Cruz: “Tratan de usar la justicia para sacarme de carrera”
- Trujillo: Propuesta de teleférico sería “cuento chino”
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- Jorge del Castillo: “Acabó la era de plata como cancha”
- La Libertad: Arturo Fernández postularía a la vicepresidencia