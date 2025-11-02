Las pistas se volvieron a teñir de sangre. Un ciudadano de nacionalidad colombiana perdió la vida luego de la colisión de su motocicleta y un automóvil en la carretera que une a las provincias de Trujillo y Otuzco.

La víctima ha sido identificada como Andrés Felipe Díaz Parra, de 27 años, quien al momento del trágico accidente de tránsito y debido al fuerte impacto salió volando por los aires y cayendo a un costado de la carretera.

El extranjero fue auxiliado por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) Otuzco y llevado de emergencia a Hospital Regional Docente de Trujillo, pero no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció.

La Policía quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas y responsabilidades en este accidente.