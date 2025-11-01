Un joven de 25 años se encuentra desaparecido luego del trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del viernes entre el límite de las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, donde una camioneta terminó despistándose y cayendo al río Marañón.

Se trata de Osmar William Cortez Araujo, bachiller en Ingeniería de Minas por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). El mencionado iba en el vehículo que se desplazaba en la ruta Trujillo-Pataz.

Hasta el momento, solo dos personas han sido encontradas, mientras que tres continúan desaparecidas, entre ellas Osmar Cortez, quien había viajado a la zona en busca de oportunidades laborales.

Familiares de las víctimas se encuentran en el lugar de la tragedia y esperan que las autoridades ayuden a encontrarlos.

Además, no se descarta que algún cuerpo se encuentre dentro del vehículo que está sumergido en el río. Asimismo, esperan que la Policía realice un barrido de la zona aguas abajo del Marañón.