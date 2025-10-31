Una camioneta que transportaba productos de primera necesidad se despistó y terminó en el río Marañón, en la provincia de Pataz. El accidente de tránsito, que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, dejó una mujer fallecida.

Hasta el momento se desconoce las causas de este lamentable incidente que se registró a la altura de la curva Layaco, antes de llegar a la localidad de Chagual (distrito de Pataz).

Un equipo de la Policía llegó hasta la zona y pudieron rescatar los restos de una mujer. Además, se desconoce el número de pasajeros que iban en la unidad vehicular.

La zona es de difícil acceso, lo que complica el desplazamiento de las unidades de auxilio.