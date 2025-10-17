Una fuerte explosión registrada frente a la sede de la empresa de transporte Etradijusa, en el distrito de San Martín de Porres, causó serios daños materiales y pánico entre los vecinos.

El artefacto, aún no identificado, fue colocado por sujetos que llegaron en una van negra y una motocicleta, según relataron testigos a Canal N.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los delincuentes que iban en motocicleta habrían dejado el explosivo en la puerta del local antes de darse a la fuga.

La empresa afectada ya pagaba diez soles diarios a un grupo criminal y habría entregado S/ 20,000 por concepto de “inscripción”.

Etradijusa, que opera 33 unidades en la ruta San Martín de Porres–Santiago de Surco, suspendió temporalmente sus servicios por temor a nuevos ataques. El caso viene siendo investigado por las autoridades policiales.