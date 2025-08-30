El médico y político peruano Álvaro Vidal Rivadeneyra, quien se desempeñara como ministro de Salud y presidente de EsSalud, falleció hoy a los 82 años de edad.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Salud (Minsa) mediante un comunicado oficial publicado en su cuenta de la red social X.

En el mensaje, la institución expresó sus condolencias: “El Minsa expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento del Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud y expresidente ejecutivo de EsSalud”.

Vidal Rivadeneyra tuvo una larga y destacada trayectoria en el sector salud y la docencia. Ocupó el cargo de ministro de Salud durante el gobierno de Alejandro Toledo, desde el 28 de junio de 2003 hasta el 16 de febrero de 2004. Previamente, había ejercido como decano nacional del Colegio Médico del Perú entre los años 2002 y 2003.

Posteriormente, asumió la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), función que desempeñó desde 2011 hasta 2012. Paralelamente a su carrera en la función pública, dedicó gran parte de su vida a la academia, ejerciendo como profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.