La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), fundada por el golpista Pedro Castillo, no será un gremio reconocido por el Estado. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana denegó su solicitud de inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) y dispuso el archivo del expediente administrativo.

La decisión fue adoptada luego de que la mencionada dirección concluyera que la organización no cumplió con subsanar todas las observaciones formuladas en el procedimiento administrativo.

La Fenatep fue inscrita durante el gobierno de Pedro Castillo, pero en agosto de 2023 perdió esa condición.

FALENCIAS

De acuerdo con la resolución respectiva, el Fenatep no cumplió con las exigencias previstas en el artículo 58 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ni con los requisitos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo.

El documento agrega que, al no haberse levantado todas las observaciones notificadas, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto mediante un requerimiento emitido el 25 de junio de 2026.

Por ejemplo, la resolución señala que se detectaron contradicciones entre disposiciones estatutarias, vacíos normativos e inconsistencias que impedían validar el cumplimiento de los principios que rigen la organización sindical en el Perú.

Esas deficiencias, añade, podrían suscitar afectaciones a la libertad sindical y a la autonomía de los trabajadores para organizarse conforme al marco legal vigente.

La resolución se emitió el último martes y está suscrita por Maribel Aróstegui Rodríguez, directora (e) de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.