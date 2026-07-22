La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prolongación de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo por 12 meses adicionales.

Con esta decisión, la medida se mantendrá vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027, tras declararse infundada la apelación presentada por su defensa.

La resolución, emitida al resolver el Recurso de Apelación N.° 88-2026, dispone que el exmandatario continúe privado de su libertad mientras concluyen las investigaciones preparatorias. El tribunal consideró que el pedido formulado por el Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código Procesal Penal.

Entre los fundamentos de la decisión, los magistrados señalaron que el caso presenta una especial complejidad debido a la ejecución de pericias contables, de ingeniería y de análisis digital forense, además de otras diligencias relacionadas con los dispositivos incautados durante la investigación.

La Corte Suprema también sostuvo que persiste el peligro de fuga, al considerar la existencia de una condena previa de 11 años y 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión y el asilo político concedido por el Gobierno de México al entorno familiar inmediato del exjefe de Estado.