Fernando Rospigliosi informó que el pleno del Congreso se realizará este jueves de manera presencial y pidió a los legisladores llevar su teléfono de votación para facilitar el proceso.
Cabe mencionar que la presidenta del Consejo de Ministros y su Gabinete asistirán el miércoles 18 para solicitar el voto de confianza y presentar su plan de gobierno.
El titular del Parlamento señaló que “debido a las últimas crisis registradas en el país, es necesario actuar con sensatez y tranquilidad para mantener la estabilidad”. Reiteró que será el pleno el que tenga la decisión final sobre la aprobación del Gabinete.
Sobre la votación, explicó que el sistema ha sido modernizado e incluye reconocimiento facial en los escaños, aunque el proceso podría retrasarse. Por ello, los legisladores también podrán utilizar sus teléfonos asignados para emitir su voto.
