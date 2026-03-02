Fernando Rospigliosi informó que el pleno del Congreso se realizará este jueves de manera presencial y pidió a los legisladores llevar su teléfono de votación para facilitar el proceso.

Cabe mencionar que la presidenta del Consejo de Ministros y su Gabinete asistirán el miércoles 18 para solicitar el voto de confianza y presentar su plan de gobierno.

El titular del Parlamento señaló que “debido a las últimas crisis registradas en el país, es necesario actuar con sensatez y tranquilidad para mantener la estabilidad” . Reiteró que será el pleno el que tenga la decisión final sobre la aprobación del Gabinete.

Sobre la votación, explicó que el sistema ha sido modernizado e incluye reconocimiento facial en los escaños, aunque el proceso podría retrasarse. Por ello, los legisladores también podrán utilizar sus teléfonos asignados para emitir su voto.