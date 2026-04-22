Fernando Rospigliosi aclaró que el Congreso actuará conforme a las normas internas ante una eventual moción de censura contra el presidente José María Balcázar.

También precisó que, si la propuesta es presentada con los requisitos exigidos, corresponderá iniciar el procedimiento respectivo.

El pronunciamiento se dio después de que el congresista Ilich López informara que promoverá una censura contra el jefe de Estado. La medida fue planteada tras la decisión del Ejecutivo de paralizar la compra de aviones F-16.

Rospigliosi remarcó que el trámite dependerá de que el documento reúna las firmas necesarias. En ese sentido, indicó: “Si se presenta y tiene las firmas, hay que darle trámite”.

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