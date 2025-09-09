La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un escrito ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitando que la magistrada María Teresa Cabrera y otros integrantes se inhiban del procedimiento disciplinario abierto en su contra por, presuntamente, no ejecutar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
En el documento, Espinoza pide además la suspensión del proceso, alegando que los miembros de la JNJ enfrentan un conflicto de intereses, ya que fueron demandados por ella en un proceso de amparo y tienen investigaciones fiscales abiertas en su contra.
Espinoza señaló que los integrantes de la JNJ, y en particular Cabrera Vega, “comparecen como parte demandada en el proceso constitucional de amparo promovido por la suscrita”, lo que, a su juicio, “resulta jurídicamente incompatible con el estándar de imparcialidad objetiva” para dirigir un procedimiento disciplinario en su contra.
La fiscal agregó que “la única medida compatible con la Constitución es la suspensión del procedimiento disciplinario hasta que desaparezca la causa objetiva del conflicto de intereses”, pues permitir que avance en esas condiciones “lesionaría de manera irreparable el derecho al debido proceso”.
