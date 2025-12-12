El Ministerio Público ordenó el archivo definitivo de las indagaciones que involucraban a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, así como al periodista Gustavo Gorriti.

La medida fue adoptada por la Fiscalía Suprema Penal, que concluyó que no hay elementos suficientes para continuar con la investigación preparatoria iniciada a partir de las declaraciones de Jaime Villanueva.

La disposición abarca cuatro hechos investigados entre 2023 y 2024. Entre ellos figura el caso Cócteles, donde se atribuía a los fiscales presunta injerencia indebida en la investigación contra Keiko Fujimori.

El archivo también comprende las pesquisas sobre la continuidad de Rafael Vela en el Equipo Especial Lava Jato, el caso relacionado con el Jurado Nacional de Elecciones y otro tramo que señalaba una supuesta intervención a favor de la presidenta Dina Boluarte.

Según el Ministerio Público, en todos los tramos revisados no se encontraron elementos que permitan formular cargos penales, lo que motivó el cierre definitivo del caso. La medida incluye también a Gustavo Gorriti, Janett Talavera, Óscar Nieva y otros implicados, quienes fueron excluidos ante la falta de pruebas que acrediten participación en los hechos imputados.